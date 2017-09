Zweden en Groot-Brittannië roepen Veiligheidsraad bijeen over Myanmar

Zweden en Groot-Brittannië hebben maandag een vergadering aangevraagd van de VN-Veiligheidsraad om te praten over Myanmar. De verslechterde situatie in de staat Rakhine in Myanmar is de aanleiding om de vergadering aan te vragen.

Diplomaten zeggen dat de vergadering waarschijnlijk woensdag zal plaatsvinden.

Etnische zuivering

De VN ziet het geweld in Myanmar als een "schoolvoorbeeld van etnische zuivering". Maandag heeft Zeid Ra'ad Al-Hussein, topman van de Verenigde Naties, al gezegd dat Myanmar bezig is met een wrede militaire operatie tegen Rohingya-moslims in Rakhine.

Rakhine is de thuisbasis van de Rohingya. Vanaf juni 2012 is er in de staat een etnisch conflict tussen boeddhisten en moslims.