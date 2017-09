Vrachtauto trekt bovenleiding Kamperlijntje kapot

Een vrachtwagen met een kraan in de laadbak heeft vanmiddag de bovenleiding van het Kamperlijntje meegetrokken. NS meldt dat het treinverkeer tussen Kampen en Zwolle tot 22.00 uur vanavond stilligt.

Ooggetuigen zeggen bij RTV Oost dat de vrachtwagen de kraan nog omhoog had staan na werkzaamheden in de buurt. Direct nadat de chauffeur de bovenleiding had losgetrokken, gingen voorbijgangers op het spoor staan om een naderende trein te waarschuwen.

Gloednieuw

Maar de trein reed door en zag daarbij de kapotte bovenleiding over het hoofd. Zo ontstond een nog grotere chaos op de spoorwegovergang in IJsselmuiden.

De bewuste trein heeft een uur stilgestaan voordat hij alsnog naar Zwolle vertrok. Daarna is alle treinverkeer stilgelegd. Het duurt volgens NS tot 22.00 uur vanavond voordat alles is opgeruimd.

De bovenleiding is gloednieuw. Op het Kamperlijntje reden altijd dieseltreinen. Het 13 kilometer lange spoor tussen Zwolle en Kampen is pas afgelopen zomer geƫlektrificeerd en eind augustus in gebruik genomen.