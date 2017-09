Advocaten sturen verkeerde opname in, Braziliaanse miljardair opgepakt

Een foutje van zijn advocaten kan de Braziliaanse miljardair Joesley Batista duur komen te staan. In ruil voor strafvermindering had hij beloofd mee te werken aan een corruptieonderzoek, maar een belastende opname kwam per ongeluk in handen van het Openbaar Ministerie.

Batista is de spil in een corruptiezaak waarin veel politici worden genoemd, onder wie de Braziliaanse president Temer. De vleesmiljardair zou honderden mensen hebben omgekocht. In ruil voor immuniteit had hij OM beloofd alles over de zaak te vertellen.

Al het bewijsmateriaal moest voor vorige week worden ingeleverd bij het OM. De advocaten van Batista blijken echter een foutje te hebben gemaakt: tussen de bewijsstukken zat ook een opname van vier uur waarin Batista in een gesprek met een zakenpartner lijkt toe te geven niet volledig mee te zullen werken.

De rechter gelaste daarop de arrestatie van Batista, die zich later meldde bij de politie. Ook de zakenpartner van Batista liet zich arresteren. Batista houdt vol dat hij zich aan de afspraken heeft gehouden.