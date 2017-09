Het wordt grimmig en fel als het over kunstgras gaat

Het begint nog gemoedelijk, maar in de tweede helft van Studio Voetbal op zondagavond wordt de sfeer ineens grimmig en fel. Het gaat over kunstgras.

Jan Smit, kersvers voorzitter van de raad van commissarissen van de KNVB, is te gast. Als voorzitter van Heracles Almelo stapte hij in 2003 met zijn club over op kunstgras. Aan de andere kant van de tafel zit AD-journalist Sjoerd Mossou, overtuigd tegenstander van kunstgras.

Robin Hood of Don Quichot?

Presentator Tom Egbers noemt Mossou een Robin Hood met zijn strijd tegen kunstgras. Die benaming vindt Mossou eervol. "Meer een Don Quichot", zegt Smit. De toon is gezet. Don Quichot is immers het stereotype van de idealist, maar ook de fantasierijke, dwaze held.

Smit schiet in de verdediging. "Ik ga hier geen discussie over kunstgras voeren. Zinloos. Ik ben er voor alle clubs. Het ligt bij de clubs", zegt hij over het al dan niet afschaffen van kunstgras in de eredivisie. Mossou: "Je legt het bij de clubs neer, maar je kan je er toch mee bemoeien?"