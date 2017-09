Ulissi wint GP de Montréal, Slagter wordt derde

Diego Ulissi heeft de GP de Montréal op zijn naam geschreven. De Italiaan troefde zijn vijf medevluchters af in de sprint heuvelop. Tom-Jelte Slagter werd derde en Bauke Mollema vijfde.

In de 205 kilometer lange koers kwamen de renners in elk van de zeventien ronden drie pittige hellingen tegen. Op dat parcours bleven geslaagde demarrages lang uit. Maar na 190 kilometer sloegen zestien man wel een gaatje.

Mollema, Slagter, Ulissi, Jan Bakelants, Jesús Herrada en Tony Gallopin bleven over. Het peloton keek de zes constant in de rug, maar slaagde er niet in de 15 seconden achterstand te overbruggen.

De topfavorieten Greg van Avermaet, Michael Matthews en Peter Sagan eindigden respectievelijk op de zevende, achtste en negende plaats.