Invaller Nwakali bezorgt VVV punt in Groningen

Na rust kreeg Groningen een strafschop, omdat Jerold Promes Lars Veldwijk naar de grond had gehaald. Mahi, die vorige maand tegen sc Heerenveen twee keer raak schoot vanaf de strafschopstip, miste de buitenkans. Doelman Unnerstall hield VVV in de race door de inzet van Mahi uit zijn doel te ranselen.

De bezoekers waren in de tweede helft beter, kregen kansen via Hunte en Ralf Seuntjens, maar de beste kans was aan de andere kant voor Mahi. De aanvaller van Groningen raakte de paal. Pas in de extra tijd kreeg VVV loon naar werken. Eerst wipte Nwakali de bal over Yoƫll van Nieff, kreeg 'm terug van Thy en kopte de bal daarna fraai over Padt.