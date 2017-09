Miljoenen zonder stroom in Florida

Het oog van orkaan Irma is aan land gekomen in Florida. De stad Naples, aan de westkust van de staat, is als eerste getroffen. De waterstand in de straten van de stad stijgt snel. Irma is inmiddels wel afgezwakt tot een orkaan van categorie 2. Irma is inmiddels onderweg naar de stad Tampa.

President Trump heeft de situatie in de Amerikaanse staat officieel tot grote ramp verklaard, zodat er extra hulp kan worden ingezet. Gouverneur Rick Scott van de staat had Trump daar om gevraagd. Eerder riep hij meer dan zes miljoen mensen al op om hun huis te verlaten.

Aan de kust hadden inwoners de hele dag al te maken met regenval en rukwinden. In Florida zitten nu meer dan drie miljoen huishoudens zonder stroom. 127.000 mensen zitten in opvanglocaties. Er wordt gewaarschuwd voor grote overstromingen. In Miami zijn sommige wijken ondergelopen. Ook zijn twee bouwkranen ingestort door de wind.

Florida Keys

Het oog is voorbij de Florida Keys getrokken, de eilanden ten zuiden van het vasteland. Daar zijn zware windstoten gemeten die gepaard gingen met hoge golven. Het National Hurricane Centre waarschuwt dat het gevaar op de Keys nog niet is geweken. Door de harde wind kunnen er nog steeds overstromingen ontstaan.