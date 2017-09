Manchester Arena heropend: 'Telkens als we zingen, winnen we'

Aan het begin van de avond las burgemeester Andy Burnham de namen voor van de 22 mensen die omkwamen bij de aanslag. "Wij zijn Manchester, een verenigde stad", zei hij verder. "Niets zal ons veranderen, niets zal ons verdelen."

Daarna waren er optredens van onder anderen Rick Astley, Blossoms en The Courteeners. Ook Noel Gallagher trad op; hij speelde uiteraard Don't Look Back in Anger, het Oasis-nummer dat symbool kwam te staan voor de veerkracht van de stad.

"We laten ons niet kennen", zei Gallagher tegen het publiek. "Elke keer als we dit zingen, winnen we."

'Emotioneel'

Onder de aanwezigen waren ook veel familieleden en vrienden van de slachtoffers. "Het was emotioneel, maar het werd een vrolijke avond", zegt een man wiens dochter de aanslag overleefde. "We kunnen weer lachen."

De opbrengst van de avond wordt gebruikt om een gedenkteken voor de aanslag op te richten.