Feyenoord met de schrik vrij in Almelo

Een helft lang was Heracles in Almelo voor Feyenoord een speelbal op weg naar het Europese avontuur. Uiteindelijk kwam de kampioen met de zege nog goed weg: 2-4.

Feyenoord heerste voor de rust. Heracles kwam amper aan de bal, al kreeg het via Joey Pelupessy wel de eerste kans van de wedstrijd.

Halverwege de eerste helft moest Nicolai Jørgensen al vroeg het veld verlaten. Hij leek last te hebben van zijn knie, na afloop van de wedstrijd verklaarde trainer Giovanni van Bronckhorst dat de spits last heeft van zijn hamstring. Gevreesd wordt dat hij een tijdje uit de roulatie is en woensdag dus ook het Champions League-duel met Manchester City mist.

Feyenoord had overigens weinig last van het gemis van Jørgensen. Voor rust stond het al 0-3, dankzij treffers van Steven Berghuis en Jean-Paul Boëtius.