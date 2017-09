Wekdienst van 9 september: dit gebeurde terwijl je sliep

Florida wil in totaal 5,6 miljoen mensen evacueren om Irma

Florida heeft 5,6 miljoen mensen opgeroepen om de staat te verlaten vanwege de komst van orkaan Irma. Dat is meer dan een kwart van de totale bevolking. De verwachting is dat Irma aan het eind van het weekend aan land komt in de VS. De orkaan was, nadat hij in Sint-Maarten een ravage had veroorzaakt, even afgezwakt tot een orkaan van de vierde categorie, maar is nu weer gegroeid naar de hoogste categorie.

De gouverneur noemt het de gevaarlijkste en grootste storm die Florida ooit heeft meegemaakt. "We hebben weinig tijd. Vertrek nu", riep hij op