Country-ster Don Williams overleden

De Amerikaanse countryzanger Don Williams is na een kort ziekbed overleden. Hij was 78 jaar.

Williams, die vanwege zijn lengte (1.85 m) de 'Gentle Giant' werd genoemd, was in de jaren 70 en 80 een van de grootste sterren van de countrymuziek in de Verenigde Staten. De zanger stond in totaal zeventien keer boven aan de country-hitlijst.

Hij had grote hits met nummers als I Believe in You, It Must Be Love, Lord, I Hope This Day Is Good en Tulsa Time. Met dat laatste lied won hij in 1978 de country-prijs voor de beste single van het jaar en voor beste zanger.