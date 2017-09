Straten in Den Haag ondergelopen na hevige regen

De regio rond Den Haag kampt met overlast door zware regenval. In korte tijd viel gisteravond zoveel neerslag dat straten in het centrum van de stad onderliepen, ook kwamen tunnels vol water te staan. De brandweer moest enkele mensen uit hun auto redden, omdat ze waren volgelopen met water.

Ook elders in de regio heeft de regen tot flinke overlast geleid. In Leiderdorp moest een straat worden leeggepompt, omdat het water niet meer weg kon. En in het dorp De Lier moest de brandweer water uit volgelopen putten pompen.