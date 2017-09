In Almere Haven is vrijdagavond laat een persoon neergeschoten. De politie meldt dat de dader is gevlucht.

Het schietincident vond plaats bij een appartementencomplex in de wijk De Wierden. Het is niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is.

Meer informatie ontbreekt nog. De politie vraagt getuigen om zich te melden.