Ook hotels Sint-Maarten beroofd, maar situatie steeds meer onder controle

Plunderaars hebben twee dagen na de orkaan Irma diverse hotels op Sint-Maarten belaagd, waaronder Simpson Bay Resorts. Dat meldt de krant The Daily Herald. Eerder waren er ook al meldingen van hotels waar gewapende plunderaars proberen binnen te dringen. De meeste winkels waren al leeggeplunderd. Inwoners en hoteleigenaren klagen dat er te weinig ordehandhavers zijn. Er zijn 200 mariniers om de lokale politie te helpen.

Vrijdagochtend drongen plunderaars Simpson Bay Resorts in Pelican binnen en beroofden gasten en hotelpersoneel van sieraden en geld, zegt de krant. Toen politie en andere veiligheidsmensen binnenkwamen, konden ze de plunderaars verjagen. Vijf plunderaars werden gearresteerd.

Meer controle

Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied, generaal-majoor Peter Jan de Vin is de bevelhebber van de 200 mariniers op het eiland. Hij zei in Nieuwsuur dat er twee keer per dag crisisoverleg is met de lokale autoriteiten. Hij noemt de samenwerking met de lokale politie uitstekend. De Vin heeft ook van zijn mensen gehoord dat de situatie met name vannacht erg grimmig was.

Volgens hem komt de openbare orde steeds meer onder controle. Er is vandaag extra politie ingevlogen uit onder meer Curaçao en Aruba, al met al zo'n honderd agenten. Morgen komen er ook nog eens honderd extra mariniers bij.

Meer ordehandhavers

Toch zijn veel bewoners er nog niet gerust op. De plunderaars zijn volgens getuigen bewapend met machetes en vuurwapens. De autoriteiten op Sint-Maarten roepen iedereen op binnen te blijven, zodat ordehandhavers hun werk kunnen doen.

Defensie wil snel personeel en hulpgoederen van Nederland en vanaf Curaçao naar Sint-Maarten overvliegen. Morgen vertrekt het eerste grote militaire vliegtuig met 20 militairen. Sint-Maarten heeft vanwege de plunderingen om versterking gevraagd van Curaçao.

Vliegtuigen kunnen nu landen op Sint-Maarten, maar de luchthaven gaat weer dicht als de nieuwe orkaan Jose aan land komt.