Op je knieën door de tuin, op zoek naar de wespspin

Als je naar buiten loopt, zou je helemaal niet denken dat het eigenlijk niet goed gaat met de spinnenstand in Nederland. "Spinnen zijn voor 100 procent afhankelijk van wat in hun web komt", zegt Jinze Noordijk van EIS Kenniscentrum Insecten.

En daar gaat het mis, vult Van Helsdingen aan. "Want het aantal insecten loopt al jaren terug. Hoe hard dat precies gaat wordt in Nederland niet bijgehouden, maar we weten wel hoe hard het in Duitsland gaat." En dat is niet best.