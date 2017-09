Johan Cruijff Vijfje helemaal uitverkocht

Opnieuw is gebleken dat Johan Cruijff na zijn dood onverminderd populair is. De complete oplage van 50.000 herdenkingsmunten met daarop het gezicht van de legendarische voetballer is binnen drie dagen uitverkocht via de website van de Koninklijke Nederlandse Munt.

Direct na de bekendmaking, maandag, van het ontwerp van het Johan Cruijff Vijfje liep het al storm bij de aanbieders. Sommige websites die de herdenkingsmunt aanboden, ondervonden deze week problemen.

Veel mensen wilden direct een munt bemachtigen. Bij sommige handelaren van het Johan Cruijff Vijfje worden de munten nu al tegen hogere prijzen aangeboden dan de verkoopprijs van vijf euro.

Betaalmiddel

Het Johan Cruijff Vijfje is de eerste herdenkingsmunt in een serie gewijd aan sporticonen en wordt als wettig betaalmiddel gezien. In 2000 sloeg Cruijff zelf een eerste speciale munt van toen nog vijf gulden. Die kwam er ter ere van het EK 2000.

Op 20 september vindt de ceremoniƫle eerste slag van het Johan Cruijff Vijfje plaats.