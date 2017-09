Minister-president zegt het ook: Polen wil Duits geld voor WO II

Meer dan 72 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog wil Polen herstelbetalingen van Duitsland voor de verwoestingen die het nazi-regime heeft aangericht. De Poolse minister-president Beate Szydlo maakte op radiozender RMF FM bekend een officiële eis voor te bereiden.

In het radiogesprek zegt Szydlo dat Polen aanspraak maakt op herstelbetalingen en het recht heeft deze op te eisen. Eerder noemde de Poolse minister van Buitenlandse Zaken al een bedrag van ten minste 840 miljard euro. Het land zal een officiële verklaring over de eis naar buiten brengen als het voorstel door het parlement is goedgekeurd.

Het debat over Duitse herstelbetalingen werd eind juli op gang gebracht door Jaroslaw Kaczynski, voorzitter van de conservatieve regeringspartij PiS (Recht en Rechtvaardigheid). Hij verweet Duitsland geen verantwoordelijkheid te nemen voor de Tweede Wereldoorlog. "Joden hebben schadevergoedingen gehad voor verloren eigendommen - terecht -, waarom zouden wij dan geen eisen kunnen stellen?", vroeg een Europarlementariër van de PiS zich af.

Niet geldig

Volgens Duitsland kan er geen sprake meer zijn van herstelbetalingen. Er zijn al aanzienlijke bedragen betaald. Bovendien heeft Polen in 1953 afgezien van verdere claims en dat meerdere keren bevestigd. Dat neemt niet weg dat Duitsland de volle verantwoordelijkheid neemt voor de ongekende misdaden die in de Tweede Wereldoorlog zijn begaan, zei een regeringswoordvoerder in Berlijn.

Volgens de PiS-partij is de beslissing uit 1953 echter niet geldig omdat deze onder druk van de Sovjet-Unie zou zijn genomen.

Het Duitse leger viel op 1 september 1939 Polen binnen. Tot het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 kwamen er zo'n zes miljoen Polen om het leven, een vijfde van de toenmalige bevolking. Steden werden verwoest. In Polen stonden verder enkele beruchte vernietigingskampen van de nazi's.