Zware aardbeving in Mexico, tsunamiwaarschuwing van kracht

Mexico-Stad

De aardbeving werd gevoeld in de hoofdstad Mexico-Stad, zo'n 900 kilometer verderop. Volgens ooggetuigen van persbureau Reuters vluchtten inwoners van de stad direct na het voelen van de aardbeving de straat op.

Een aardbeving met een kracht van 8.0 of zwaarder komt ongeveer een keer per jaar voor. De laatste keer was in 2015, in Chili. Bij die beving met een kracht van 8,3 kwamen toen zo'n twintig mensen om het leven.