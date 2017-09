Orkaan Jose wint verder aan kracht

De orkaan Jose, die achter de verwoestende orkaan Irma aankomt, is gegroeid tot een orkaan van de derde categorie. Dat heeft het Amerikaanse nationaal orkaancentrum bekendgemaakt. De storm bereikt nu windsnelheden tot 195 kilometer per uur en de verwachting is dat hij nog verder in kracht zal toenemen.

De tropische storm Jose groeide woensdagavond uit tot een orkaan. Hij bevindt zich in de Atlantische Oceaan, ten oosten van het Caribisch gebied en koerst richting het westen.

Naar schatting is Jose zaterdagavond in de buurt van Sint-Maarten, maar volgens de berekeningen buigt hij ten noorden van de Bovenwindse Eilanden af.

De eilanden zijn nog amper begonnen aan het herstel van de verwoesting die orkaan Irma woensdag aanrichtte.