Enorme toename anti-homogeweld in Groot-Brittannië

In Groot-Brittannië is het aantal incidenten gericht tegen homo's, lesbiennes en transgenders flink toegenomen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat er maar liefst 78% meer gevallen van verbaal en fysiek geweld zijn dan vijf jaar geleden.

Uit het rapport, opgesteld door de Britse belangenorganisatie Stonewall, blijkt verder dat 21 procent van de Britse homo's het afgelopen jaar met fysiek of verbaal geweld te maken heeft gehad. Bij transgenders gaat het zelfs om vier op de tien. Onder etnische minderheden is het probleem het grootst. Homo's met een Afrikaanse achtergrond of van Brits-Indiase of Brits-Pakistaanse komaf komen het vaakst voor in de statistieken.

Hate crime

Wat opvalt is dat deze cijfers niet terugkomen in het aantal aangiftes bij de Britse politie. Want Stonewall, dat samenwerkte met het grote onderzoeksbureau YouGov en in totaal 5000 homo's en transgenders interviewde, merkte dat vier op de vijf geen aangifte hebben gedaan van de incidenten. De meest voorkomende vorm van een hate crime, zoals de Britten het noemen, is verbaal geweld. Schelden, intimidatie en in het openbaar lastig gevallen worden staan boven aan de lijst.

Reg Kheraj (28) verklaarde tegen over Sky News hoe hij onlangs na een avond uit in de Londense wijk Soho met vrienden werd aangevallen. "Ik werd tegen de muur gedrukt en ik werd door twee jongens gewurgd. Eentje dreigde om me te slaan. De ander drukte een hamburger in mijn gezicht en smeerde het uit over mijn kleren, terwijl ze me ondertussen voor van alles uitscholden." Reg zegt getraumatiseerd te zijn door wat hem is overkomen en dat het al de derde keer is in een jaar tijd dat hem vanwege zijn geaardheid iets is gebeurd.

Acceptatie

De cijfers druisen in tegen het beeld dat veel Britten hebben. Groot-Brittannië voerde in 2014 het homohuwelijk in en leek op het gebied van acceptatie van homo's en transgenders de afgelopen jaren flinke stappen te hebben gemaakt.

"Er is inderdaad veel progressie geboekt in de afgelopen 25 jaar", zegt Ruth Hunt, directeur van Stonewall. "Maar er is nog een lange weg te gaan. Deze cijfers waarschuwen tegen gemakzucht en fungeren hopelijk als een alarmbel", zei ze in een interview met The Independent.

Daarnaast hoopt ze dat veel meer mensen hierdoor worden aangespoord om aangifte te doen bij de politie van elke vorm van discriminatie of geweld op basis van iemands geaardheid.