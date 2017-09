Zeven gewonden bij busongeluk in Apeldoorn

In Apeldoorn zijn zeven mensen gewond geraakt bij een busongeluk bij station Osseveld. De lijnbus week, waarschijnlijk wegens wegwerkzaamheden, uit naar het hoger gelegen fietspad en reed zich vervolgens klem onder het spoorviaduct bij het NS-station.

Een van de slachtoffers is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht met een traumahelikopter. Een tweede gewonde is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Een van deze twee is de buschauffeur.

De anderen konden ter plekke worden behandeld.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk en zal de buschauffeur ondervragen zodra hij in staat om antwoorden te geven. Op foto's is te zien dat de voorkant van de bus fors is ingedeukt.