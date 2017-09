Boom wint de tijdrit en pakt de leiderstrui in Groot-Brittannië

Lars Boom heeft in de vijfde rit van de Ronde van Groot-Brittannië de macht gegrepen. De renner van Lotto-Jumbo won de tijdrit over 16,2 kilometer rond Clacton in 19.02 en nam de leiderstrui over van de Italiaan Elia Viviani (46ste op 1.23).

Boom had na acht kilometer 0.18 voorsprong op z'n naaste belagers. Hij verloor in het tweede deel terrein, maar de zege kwam niet in gevaar. Zijn Belgische ploeggenoot Victor Campenaerts werd tweede op 0.06 en de Wit-Rus Vasil Kirijenka pakte op 0.07 de derde plaats.

De Duitse wereldkampioen Tony Martin gaf 0.12 toe en werd zesde. Jos van Emden was net een seconde sneller dan Martin en eindigde als tweede Nederlander op de vijfde plek. Daarmee zorgde hij na Boom en Campenaerts voor de derde Lotto-Jumbo-renner in de topvijf.

Voor Boom was het de derde dagzege in de Britse koers. De 31-jarige Brabander won in 2011 ook al twee etappes en eiste dat jaar bovendien de eindzege voor zich op. De Ronde van Groot-Brittannië duurt nog tot en met zondag.