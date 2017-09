Kunstcentrum Witte de With wil af van "besmette" naam

Zeeheld

Witte Corneliszoon de With leefde van 1599 tot 1658. Hij was zeevaarder voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en West-Indische Compagnie (WIC). In 1619 was hij betrokken bij een strafexpeditie in Jakarta. Hij liet ook plantages op Ambon vernietigen om het monopolie van de VOC te behouden.

De naamsverandering komt er onder druk van een open brief van kunstenaars, die in de zomer verstuurd werd. De ondertekenaars vroegen of een instelling wel kon opereren onder een besmette naam en verweten het centrum "anti-zwartheid".

De kwestie past in de actuele discussie over hoe Nederland moet omgaan met het koloniale en slavernij-verleden. Bestuursvoorzitter Weeda zegt dat het besluit over de naamsverandering eergisteren unanieme steun kreeg.