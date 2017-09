Irma trekt spoor van verwoesting door Caribisch gebied

Door de orkaan Irma zijn in het Caribisch gebied in 24 uur tijd zeker tien doden gevallen, en gevreesd wordt dat het dodental zal stijgen. Op de eilanden in de regio is zware schade aangericht.

Op Antigua en Barbuda, waar de orkaan gisterochtend aan land kwam, hebben volgens de lokale regering vrijwel alle huizen en gebouwen schade opgelopen. Op Barbuda, met 2000 inwoners, is de helft van de bevolking dakloos geworden.

Premier Gaston Browne zegt dat het hele eiland onder water staat en praktisch onbewoonbaar is geworden. Op het Britse eiland Anguilla viel zeker één dode.