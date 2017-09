Rutte: orkaan Irma van epische omvang

Er is nog steeds niet bekend of de orkaan Irma slachtoffers heeft gemaakt op Sint-Maarten. Dat zei premier Rutte na crisisberaad van de meest betrokken ministers over de situatie op Sint-Maarten. Door de vernielingen is de communicatie nog steeds beperkt.

Rutte voegde eraan toe dat het om een orkaan van epische omvang gaat. "Een orkaan van deze omvang heeft zich nog maar zelden voorgedaan."

Hij noemde de materiële schade op Sint-Maarten heel groot en sprak van een grootschalige verwoesting van infrastructuur, huizen en bedrijven. "Huizen staan onder water, de auto's drijven door de straten. Bewoners zitten in het donker in verwoeste huizen en zijn van de buitenwereld afgesloten."

Voedsel en water voor 40.000 mensen

Het kabinet wil er de komende vijf dagen alles aan doen om met vliegtuigen voedsel en water naar de ongeveer 40.000 inwoners van het Nederlandse deel van Sint-Maarten te brengen. De prioriteit ligt bij het herstel van het vliegveld.

Volgens minister Plasterk is er inmiddels één evacuatie geweest op Sint-Maarten om patiënten uit het ziekenhuis te halen die onmiddellijke hulp nodig hadden. Vanmiddag komt het marineschip Pelikaan aan bij Sint-Maarten. Het heeft behalve voertuigen en materieel ook instrumenten aan boord om drinkwater aan te maken.

Samenwerking met Frankrijk

De premier benadrukte dat het kabinet intens meeleeft. Nederland werkt bij de hulpverlening in het getroffen gebied samen met Frankrijk. "De lijnen zijn politiek en militair heel kort."

Plasterk zei dat hij berichten over plunderingen niet kan bevestigen, maar dat op Sint-Maarten Nederlandse militairen kunnen helpen de openbare orde te handhaven en dus ook plunderingen te voorkomen.

Rutte riep de Nederlandse bevolking op de mensen in het Caribisch gebied financieel te steunen.