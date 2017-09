'Saba heeft orkaan Irma relatief goed doorstaan'

De bomen zijn kaal, wat hekken zijn omgewaaid en hier en daar heeft een schuurtje het moeten ontgelden. "Maar verder valt het op Saba relatief gezien wel mee", zegt de 24-jarige student Aron Hoogendoorn. Hij loop stage op een middelbare school op Saba.

Orkaan Irma trok woensdagmiddag langs de bovenwindse eilanden. Sint-Maarten kreeg de volle laag, maar de tropische cycloon hield ook huis op Saba en Sint-Eustatius.

Hoogendoorn mocht de storm in het huis van vrienden uitzitten. "We hebben gewoon gekeken naar wie het stevigste huis heeft en daar zijn we naartoe gegaan."

Goed voorbereid

"Het ergste was om 04.00 uur vannacht onze tijd", vertelt hij. "We hoorden voortdurend de wind om het huis en we hoorden takken rondvliegen. Vanuit het raam konden we zien hoe een schuurtje langzaam aan het instorten was."

De biologiestudent heeft zich geen moment onveilig gevoeld. "Ik vond het wel heel indrukwekkend allemaal, maar ik had het idee dat het hele eiland goed voorbereid was." In de dagen voor de komst van Irma werden volgens hem buiten spullen die los zaten en puin op straat opgeruimd.