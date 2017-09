Uitvaartbranche groeit als kool

De een zijn dood is de ander zijn brood. Voor de begrafenisbranche gaat dat letterlijk op. Het aantal uitvaartbedrijven is in de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld. De branche is goed voor een omzet van 1,15 miljard euro. Bij uitvaartbedrijven werkten in 2015 9500 mensen, 900 meer dan in 2010, blijkt uit cijfers van het CBS.

In 2007 waren er 1110 begrafenisondernemingen, tien jaar later is dat gegroeid naar 1990, een toename van bijna 80 procent. Van die 1990 bedrijven is 90 procent actief in de uitvaartverzorging, de resterende tien procent zijn crematoria en mortuaria.

De meeste uitvaartondernemingen zijn klein, driekwart is eenmansbedrijf. Slechts 8 procent heeft vijf of meer mensen in dienst. Een paar grote uitvaartverzekeraars, zoals Monuta, Yarden en Dela, hebben meer dan 100 mensen in dienst.

De meeste groei zit bij de kleine begrafenisondernemers. Volgens het CBS tekent dit de trend van schaalverkleining en uitvaarten op maat.