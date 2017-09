Vandeweghe bezorgt Plísková dubbele nederlaag op US Open

Plísková raakt door de nederlaag de eerste plaats op de wereldranglijst kwijt aan Garbine Muguruza. De 25-jarige Tsjechische moest net als vorig jaar de finale halen om nummer één te blijven.

Vandeweghe is na Sloane Stephens en Venus Williams de derde Amerikaanse in de halve finales. Als Madison Keys later vandaag van Kaia Kanepi weet te winnen, staan er voor het eerst sinds 1981 weer vier Amerikaansen bij de laatste vier in New York.

Prima start

Vandeweghe, die op de US Open nog nooit de tweede ronde had overleefd en voor de tweede keer in de halve finales van een grandslamtoernooi staat, kende een prima start. Met haar kenmerkende agressieve spel reeg ze de winners aaneen en kwam ze op 4-2.