Helft Amerikaanse militairen Margraten heeft een gezicht

De Stichting De Gezichten van Margraten is er in geslaagd foto's te vinden van vijfduizend militairen die op de begraafplaats begraven liggen. De stichting zoekt dagelijks naar foto's en probeert ze zo allemaal een gezicht te geven.

Op de militaire begraafplaats in Limburg liggen zo'n tienduizend Amerikaanse gesneuvelden uit de Tweede Wereldoorlog. Van de helft is nu dus een foto gevonden. Drie jaar geleden begon de stichting met de zoektocht.

Sergeant

Via de databank van de stichting zijn de foto's van de gevonden militairen te vinden. Zondag wordt de vijfduizendste foto aan de Amerikaanse beheerder van de begraafplaats overhandigd. De foto is van sergeant Nicholas Puglia uit New Jersey.

De Amerikaanse sergeant woonde in New York. Hij overleed op 2 november 1944, toen zijn bommenwerper tussen Keulen en Bonn werd neergehaald door het Duitse afweergeschut. De foto van Nicholas die door de stichting is gevonden, is hier al te bekijken.