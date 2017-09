Veel minder kinderen in ziekenhuis door anti-rookbeleid

Wereldwijd worden veel minder kinderen in ziekenhuizen opgenomen door het antirookbeleid dat in veel landen wordt gevoerd. Er zijn bijna 20 procent minder kinderen met ernstige luchtwegaandoeningen. Het aantal zware astma-aanvallen is met tien procent afgenomen en er worden minder baby's te vroeg geboren.

Dat is de conclusie van een groot, gezamenlijk onderzoek van het Erasmus MC in Rotterdam en de Universiteit van Edinburgh. De resultaten zijn gepubliceerd in het gezaghebbende medisch vakblad The Lancet Public Health.

De onderzoekers hebben de gegevens gecombineerd van 41 onderzoeken uit Noord-Amerika, Europa en China. Daarin gaat het om 57 miljoen geboorten en 2,7 miljoen ziekenhuisopnamen, zowel voor als na invoering van maatregelen om het roken terug te dringen.

Rookvrije omgevingen

"Onze studie toont aan dat het rookvrijbeleid wereldwijd effect heeft en dat een goede aanpak veel leed bespaart, zegt onderzoeker Jasper Been, kinderarts van het Erasmus MC.

Ook in Nederland worden jaarlijks rond de 8000 kinderen opgenomen met ernstige luchtweginfecties. "Het is belangrijk dat maatregelen waarvan het effect bewezen is versneld worden ingevoerd, zoals rookvrije omgevingen en het verhogen van de accijns op tabak", zegt onderzoeker Been.

De helft van alle kinderen in de wereld komt regelmatig in aanraking met tabaksrook. Het was al bekend dat zij vaker last hebben van luchtweginfecties zoals bronchitis en longontsteking. Ook moeten zij vaker in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege zware astmatische klachten.

Kinderen van vrouwen die tijdens de zwangerschap roken worden vaker te vroeg geboren en hebben meer kans op een lager geboortegewicht, waardoor ze op latere leeftijd extra gezondheidsrisico's lopen.