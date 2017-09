Hof EU: Ook Hongarije en Slowakije moeten vluchtelingen opnemen

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft het bezwaar van Slowakije en Hongarije tegen de verplichte herverdeling van vluchtelingen verworpen. De twee landen waren twee jaar geleden een procedure gestart, omdat ze niet verplicht migranten wilden opvangen.

De maatregel werd in 2015 ingesteld om Griekenland en Italië te ontlasten op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis. EU-lidstaten werden verplicht om in totaal 120.000 vluchtelingen op te nemen uit de twee landen. Vooral landen in Midden- en Oost-Europa zagen dit niet zitten. Ze wezen erop dat de meeste vluchtelingen zich in West-Europa wilden vestigen.

De maatregel werd er met een stemming doorgedrukt. Tsjechië, Roemenië Hongarije en Slowakije stemden tegen.

Procedurele fouten

Hongarije en Slowakije stapten daarop naar het Hof van Justitie van de Europese Unie. De landen wilden het hof ervan overtuigen dat er tal van procedurele fouten waren gemaakt en dat de beslissing geen geschikte maatregel is om de vluchtelingencrisis te bezweren.

De rechters hebben nu dus besloten daarin niet mee te gaan. Het mechanisme stelt Griekenland en Italië in staat om te gaan met de impact van de migratiecrisis en de maatregel is proportioneel, schrijft het hof in een verklaring.

De asielstroom van vluchtelingen naar Europa is inmiddels beperkt en de druk op de landen is daardoor gedaald. Daarom is de uitspraak vooral symbolisch, zegt EU-correspondent Arjan Noorlander. "Het oordeel is vooral van belang voor de toekomst. Er is een duidelijke boodschap afgegeven dat de regels die worden opgesteld ook moeten worden opgevolgd. Of een land dat nou leuk vindt of niet."