Formatiedag 174: mislukt polderoverleg leidt tot vertraging in formatie

Als het aan de werkgevers ligt, is er in principe nog ruimte voor nieuwe onderhandelingen over een polderakkoord, maar de vakbonden zijn er klaar mee. Het vertrouwen is er niet, zegt de FNV, en dus kunnen de onderhandelaars aan de formatietafel niet voortbouwen op een sociaal akkoord.

Ze ontvingen vandaag voorzitter De Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW en voorzitter Busker van vakbond FNV. Ze deden een dringend beroep op hen om er toch uit te komen, maar vergeefs. "Het proces stopt hier", zei Busker resoluut. Hij zegt er geen vertrouwen in te hebben dat nieuwe onderhandelingen tot een positief resultaat leiden. Hij voelt zich gesteund door de leden "die weten wat we aan het doen zijn".

Het ziet ernaar uit dat het mislukken van het overleg tot nieuwe vertraging in de formatie leidt, omdat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie nu helemaal op eigen kracht afspraken moeten maken over de arbeidsmarkt. "We hadden er graag uit willen komen, maar het is nu echt aan de formatietafel om te bekijken wat te doen", aldus de FNV'er.

De Tweede Kamer, die vandaag terugkwam van het zomerreces, wil opheldering van informateur Zalm over de vastgelopen poldergesprekken.