Meer burgerslachtoffers door Boko Haram rond Tsjaadmeer

De terroristische islamitische beweging Boko Haram heeft de laatste vijf maanden meer dan 380 burgers vermoord in de regio rondom het Tsjaadmeer. Dat is twee keer zoveel als in de vijf maanden daarvoor, zegt Amnesty International.

Het aantal zelfmoordaanslagen in naam van de terroristische organisatie neemt toe. Vrouwen en kinderen worden gebruikt om zelfmoordaanslagen uit te voeren. In totaal heeft Boko Haram al meer dan 20.000 mensen vermoord. Wereldleiders hebben daarom zes maanden geleden besloten om 1,8 miljard euro te steken in humanitaire hulp in de regio.

Boko Haram heeft zijn thuisbasis in Nigeria. Veel Nigerianen zijn naar de eilanden in het Tsjaadmeer gevlucht. Sindsdien worden er met regelmaat aanslagen gepleegd in die regio. Er is dringend behoefte aan humanitaire hulp.

Boko Haram wil in heel Nigeria de sharia invoeren, wetten die zijn afgeleid uit letterlijke teksten in de Koran. Boko Haram staat vooral bekend om de ontvoering van een grote groep schoolmeisjes in 2014. Sinds dat jaar is de organisatie ook verbonden met Islamitische Staat.