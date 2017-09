Wippert boekt na twee jaar weer een zege

Wouter Wippert heeft de tweede etappe van de Ronde van Alberta op zijn naam geschreven. De renner van Cannondale was in de rit van en naar Edmonton over 139 kilometer de snelste in de sprint.

In de finale van de koers leken Evan Huffman, Oscar Sevilla en Lachlan Norris even een beslissend gaatje geslagen te hebben. Dankzij een fikse inspanning van Cannondale werd de late vlucht echter alsnog onschadelijk gemaakt.

Vervolgens hielpen Tom-Jelte Slagter en Kristijan Koren Wippert in een goede positie en hij maakte het naar behoren af. Onze 27-jarige landgenoot boekte zijn tiende profzege en de eerste in ruim twee jaar.