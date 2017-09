Isco leidt Spanje naar klinkende zege op Italië

Albanië-Liechtenstein

Albanië heeft dankzij een 2-0 overwinning op Liechtenstein nog een theoretische kans op de tweede plaats in groep G. De kans dat de Albanezen over drie wedstrijden op de tweede plaats staan is echter nihil, gezien het feit dat Spanje en Italië respectievelijk de eerste en de tweede plaats bezetten.

De wedstrijd in Elbasan (Albanië) tegen het nietige Liechtenstein verliep moeizaam. Pas in de tweede helft werd er gescoord. Eerst was het Odhise Rroshi die doel trof in de 54ste minuut en twaalf minuten voor tijd bepaalde Ansi Agolli de eindstand op 2-0.

Israël en Macedonië lieten de supporters niet echt smullen. De wedstrijd in Haifa eindigde in een 1-0 overwinning voor de bezoekers. Oudgediende Goran Pandev was in de 74ste minuut de maker van het enige doelpunt.