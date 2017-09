Demonstraties voor vermiste Argentijnse activist

In Argentinië hebben tienduizenden mensen betoogd voor de vermiste activist Santiago Maldonado. Hij werd op 1 augustus voor het laatst gezien bij een actie van een inheemse bevolkingsgroep, de Mapuche, in het zuiden van het land.

De Mapuche-indianen eisen land terug dat nu in handen is van de Italiaanse kledingfabrikant Benetton.

Getuigen zeggen dat de 28-jarige Maldonado gearresteerd werd bij de verwijdering van een wegversperring en sindsdien spoorloos is. De politie ontkent dat Maldonado werd aangehouden. Een lokale aanklager zegt dat er geen bewijs is dat de politie bij zijn verdwijning is betrokken.

'40 jaar terug in de tijd'

In Buenos Aires kwamen gisteren betogers met een foto van Maldonado bijeen op het Plaza de Mayo. Tijdens de militaire dictatuur in Argentinië, in de periode 1976-1983, verzamelden zich daar elke week 'dwaze moeders' om opheldering te vragen over het lot van hun verdwenen zonen en mannen. Dat waren er naar schatting 30.000.

Gisteren demonstreerde daar ook de 98-jarige Rosa de Roisinblit, de vice-president van de mensenrechtenorganisatie Grootmoeders van Plaza de Mayo. Ze zei dat Argentinië met deze verdwijning veertig jaar terug in de tijd gaat, wat ze onvergeeflijk noemt.

Kunstenaars, politici en bekendheden zoals Diego Maradona hebben zich aangesloten bij de protestbeweging. Ze dringen er bij president Macri op aan meer te doen om de vermissingszaak op te lossen.