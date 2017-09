Démare toont klasse en wint 97ste editie Brussels Classic

Arnaud Démare heeft de 97ste editie van de Brussels Classic gewonnen. De Fransman van FDJ, vorig jaar tweede en in 2014 derde, troefde in de massasprint Marko Kump en tweevoudig winnaar André Greipel simpel af in de massasprint.

Tijdens de 201 kilometer lange wedstrijd, met daarin dertien hellingen, stapten sprinters Nacer Bouhanni en Marcel Kittel onderweg af.

Diep in de finale probeerde Matthias Brändle het met een solo op 6 kilometer van de meet. In de laatste kilometer werd de tijdrijder echter opgeraapt.

De wedstrijd, die vroeger Parijs-Brussel werd genoemd, telde ooit 400 kilometer. Jacques Hanegraaf, Jan Raas, Adrie van der Poel, Jelle Nijdam en Max van Heeswijk zijn de Nederlanders op de erelijst.