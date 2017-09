Advocaat kondigt wijzigingen aan, Vilhena speelt

Aan het einde van de persconferentie kreeg Advocaat nog even de lachers op zijn hand. "We moeten ophouden over Frankrijk", zei de bondscoach streng. "De spelers moeten zichzelf revancheren tegen Bulgarije. Hoe is totaal onbelangrijk. Zo, dat wilde ik nog even kwijt."

"Als de spelers nog steeds in een wak zitten, hoeven we tegen Bulgarije eigenlijk niet meer te spelen. Maar je kan na drie dagen toch wel weer 100 procent gas geven? Dat moeten ze morgen laten zien. Ik verwacht zonder meer revanche. Ze moeten zich revancheren op zichzelf, ook voor onze fans. Dat betekent winnen. Hoe, dat is totaal niet belangrijk. Althans, dat vind ik."

23 spelers op het veld

Het Nederlands elftal heeft zaterdagmiddag met een volledige groep de laatste training afgewerkt voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije. Bondscoach Dick Advocaat had op het veld van AZ in Alkmaar de beschikking over de 23 spelers, die zijn overgebleven na het vertrek van Robin van Persie (knieblessure) en Kevin Strootman (geschorst).