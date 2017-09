Massa snelste in verregende training, geen tijd Verstappen

De derde vrije training voor de Grand Prix van Italiƫ op het circuit van Monza is zaterdagochtend voor een groot deel verregend. Door de regen was autoracen op het drijfnatte circuit voor lange tijd praktisch onmogelijk. De coureurs hielden uiteindelijk nog een kwartier over.

Zeven rijders durfden nog een ronde voluit te gaan op het glibberige asfalt en lieten een rondetijd noteren. De Braziliaan Felipe Massa (Williams) was de snelste.

Max Verstappen reed een opwarmronde, maar keerde meteen terug in de garage van Red Bull.