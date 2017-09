'Belastingdienst ging laks om met kentekenfoto's'

De Belastingdienst is jarenlang onzorgvuldig omgegaan met foto's van kentekens. Dat blijkt volgens het ANP uit interne memo's die het persbureau heeft opgevraagd na een arrest van de Hoge Raad. Die tikte de fiscus begin dit jaar al op de vingers over het bewaren van de foto's.

Het gaat om tientallen miljoenen beelden van ANPR-camera's. Die scannen kentekens en halen ze door een database met nummerborden van mensen die bijvoorbeeld nog boetes hebben openstaan. De politie zegt dat de gegevens alleen bij een hit worden bewaard, maar de Belastingdienst deed dat jarenlang ook in andere gevallen.

In de memo's, die dateren uit 2016, valt te lezen dat ongeveer 1 miljoen foto's die de Belastingdienst met eigen voertuigen heeft gemaakt, gewoon werden opgeslagen. Voor het wissen van de beelden was "geen regulier proces ingericht", staat in de stukken. Dat gebeurde alleen "op ad-hoc basis". Meer in het algemeen was de omgang van de foto's technisch en organisatorisch niet op orde, zou uit de stukken blijken.

Ook ruim 50 miljoen beelden die de fiscus kreeg van de politie, zijn enkele jaren bewaard. Zo'n 80 miljoen foto's van "niet fiscaal relevante waarnemingen" werden wel verwijderd.

Hoge Raad

Het verzamelen en het gebruik van de kentekenfoto's is eerder dit jaar gestopt na een uitspraak van de Hoge Raad. Die bepaalde dat de Belastingdienst niet het recht heeft om foto's van ANPR-camera's te benutten om priv├ęgebruik van auto's van de zaak aan te tonen. Volgens de Hoge Raad waren de foto's een inbreuk op de privacy en hadden ze niet genoeg wettelijke basis.

De Belastingdienst heeft het ANP in een reactie laten weten dat er "ten tijde van de uitspraak van de Hoge Raad een gestructureerd proces voor het systematisch vernietigen van niet-relevante ANPR-gegevens in voorbereiding was". De gegevens zijn inmiddels verwijderd. Ook benadrukt de fiscus dat de gegevens altijd goed beveiligd zijn geweest.