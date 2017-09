Sjarapova toont bij vlagen oude vorm

Maria Sjarapova heeft voor de zesde keer in haar loopbaan de vierde ronde van de US Open bereikt door Sofia Kenin met 7-5, 6-2 te verslaan.

Beide blondines zijn geboren in Rusland, werden prof in de VS en spelen in New York op een wildcard. Maar daarmee houdt de gelijkenis wel op. Sjarapova is de voormalig nummer een van de wereld en won dit toernooi al in 2006. Kenin is de nummer 139, haar hoogste ranking ooit, en kwam tot dit jaar in New York nooit verder dan de eerste ronde.

Toch kon de Amerikaanse haar illustere opponente goed bijbenen. Dat kwam vooral door de vele fouten van Sjarapova, die de bal soms meters uitsloeg. Wel toonde ze bij vlagen haar oude vorm en dat was genoeg voor de overwinning.