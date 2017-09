WK-kwalificatie: samenvattingen van 1 september

In de Europese WK-kwalificatiezone werd er vandaag in de groepen C, E en F gespeeld. De samenvattingen van alle negen wedstrijden in een handig overzicht.

Groep C

In groep C leek koploper Duitsland tegen Tsjechië voor het eerst punten te verspelen. Maar in de 88ste minuut ging de ploeg van Joachim Löw toch nog met de winst aan de haal. Noord-Ierland nam door die overwinning afstand van de Tsjechen. Ook de Noren wonnen, maar zij lijken al kansloos voor een WK-ticket.