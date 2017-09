Film Brimstone grote favoriet bij Gouden Kalveren

Brimstone gaat over het leven van een vrouw gedomineerd door een gedemoniseerde dominee. Carice van Houten is genomineerd voor beste bijrol in deze film.

De speelfilm Tonio is gebaseerd op het gelijknamige boek van A.F.Th. van der Heijden en gaat over zijn 21-jarige zoon, die na een avondje uit met zijn vrienden om het leven komt als hij wordt geschept door een auto. Hoofdrolspelers Pierre Bokma en Rifka Lodeizen zijn genomineerd voor een Gouden Kalf.