Tsjechië laat Duitsland ontsnappen en lijkt WK te missen

Duitsland heeft een grote stap op weg naar het WK voetbal gezet. In Praag won de regerend wereldkampioen met 2-1 van Tsjechië, dat het WK niet lijkt te gaan halen.

Timo Werner, spits van RB Leipzig, maakte in de vierde minuut de openingsgoal. Tsjechië speelde echter helemaal niet slecht en verdiende een doelpunt. Dat kwam er tien minuten voor tijd dankzij een heerlijke knal van ruim twintig meter van Vladimir Darida.

Maar het laatste woord was toch aan de Duitsers. Verdediger Mats Hummels kopte in de 87ste minuut de winnende goal binnen na een vrije trap van Toni Kroos.

Noord-Ierland laat langs San Marino

Tsjechië is de nummer drie in de groep, achter Duitsland en Noord-Ierland, dat op bezoek ging in San Marino. Lang bleef het 0-0 en mocht de thuisploeg hopen op een stunt. In de zeventigste minuut opende Josh Magennis echter de score voor Noord-Ierland, dat uiteindelijk met 3-0 won.

Met nog drie wedstrijden te gaan voert Duitsland de groep aan met 21 punten, vijf meer dan Noord-Ierland. Tsjechië staat derde met slechts 9 punten.