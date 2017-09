Minder vrouwen in bestuur beursgenoteerde bedrijven

Het aantal vrouwen in het bestuur van een beursgenoteerde Nederlandse onderneming is het afgelopen jaar gedaald van 7,1 naar 6,2 procent. De Dutch Female Board Index heeft dat onderzocht. En dat terwijl het kabinet en werkgeversorganisatie VNO-NCW zich de afgelopen jaren juist hebben ingespannen het aantal vrouwelijke topbestuurders naar 30 procent te krijgen.

Een deel van de daling is te verklaren doordat Delta Lloyd van de beurs is verdwenen. Dat bedrijf had twee vrouwelijke bestuurders in de top. De drie nieuwe beursgenoteerde bedrijven konden dat niet compenseren.

Quotum?

Het aantal vrouwelijke commissarissen nam wel iets toe, van 23,1 vorig jaar tot 24,6 procent dit jaar. Volgens Mijntje Lückerath, hoogleraar Corporate Governance en verantwoordelijk voor het onderzoek, is het daarom des te opvallender dat het aantal vrouwelijke bestuurders niet toeneemt. Die worden immers benoemd door de raad van commissarissen.

Verder blijkt volgens Lückerath dat als er eenmaal één of twee vrouwen in de raad van bestuur van een bedrijf zitten er meer volgen. Een verplicht quotum zou kunnen helpen om die drempel over te gaan. Toch betwijfelt Lückerath of de politiek dit wel moet afdwingen.

Ajax

Onbekende bedrijven hebben gemiddeld minder vrouwen in het bestuur dan bedrijven die meer in de publiciteit komen. Een verklaring zou volgens Lückerath kunnen zijn dat onbekende bedrijven minder druk ervaren en meer op afstand van de maatschappelijke discussie staan. Het risico is wel dat deze "mannenbedrijven" minder aantrekkelijk worden voor de jonge generatie. Die wil namelijk graag werken in een bedrijf met mannen en vrouwen aan de top, zegt de hoogleraar.

De laatste plaats op de ranglijst is voor Ajax, Flow Traders en Pharming. Zij hebben geen enkele vrouw in het bestuur of de raad van commissarissen. Vopak en Boskalis benoemden dit jaar hun eerste vrouw. Wolters Kluwer doet het juist goed met 44,4 procent vrouwen als commissaris of bestuurder.