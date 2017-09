Populaire site Scholieren.com gehackt

De populaire website Scholieren.com is begin augustus korte tijd gehackt. Onbevoegden konden daardoor toegang krijgen tot een beveiligde omgeving van de site, meldt eigenaar Jon Geerars.

Volgens Geerars heeft de hacker waarschijnlijk geen toegang gehad tot het deel van de site waar data van gebruikers zijn opgeslagen. "Maar ik kan het niet uitsluiten", zegt hij. "In theorie is het mogelijk dat de hacker in die database heeft gekeken. Maar ik heb er geen aanwijzingen voor, want dan hadden we heel veel dataverkeer moeten zien. En dat is niet gebeurd."

Geerars zegt dat de hacker een stukje software heeft geïnstalleerd waarmee hij in de systemen van de site kan komen, vermoedelijk om later alsnog toe te slaan. "We hebben maatregelen genomen om herhaling te voorkomen", zegt hij. "Alle beveiligingsniveaus zijn opgekrikt."

Scholieren.com heeft maandelijks meer dan een miljoen bezoekers. Er zijn meer dan 100.000 geregistreerde gebruikers.