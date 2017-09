Kiesraad: referendum 'aftapwet' stap dichterbij

Er zijn meer dan 10.000 geldige handtekeningen binnengekomen voor een referendum over de wet die de AIVD en de MIVD meer mogelijkheden geeft om internetverkeer af te tappen, meldt de Kiesraad. Daarmee is een referendum over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten - ook wel de 'aftapwet' genoemd - een stap dichterbij gekomen.

De initiatiefnemers krijgen van 4 september tot en met 16 oktober de tijd om 300.000 handtekeningen te verzamelen. Als ze die binnen weten te halen, komt er een referendum.

De Kiesraad heeft in totaal 19.266 verzoeken ontvangen. Op basis van een steekproef van de raad zijn 17.162 verzoeken aangemerkt als geldig en 2104 als ongeldig.

Grote gevolgen

De aftapwet werd in juli aangenomen door de Eerste Kamer. De initiatiefnemers van het referendum vinden dat heel Nederland hierover moet kunnen stemmen omdat het grote gevolgen heeft.

Door de wet krijgen de inlichtingendiensten ruimere bevoegdheden om het terrorisme te bestrijden. Zo mogen ze op grotere schaal internetverkeer aftappen.

De initiatiefnemers zijn niet van plan campagne te voeren om de 300.000 handtekeningen bij elkaar te krijgen. "Wij zijn een onafhankelijke groep studenten. We gaan zelf geen campagne voeren, maar gaan ervan uit dat anderen dat zullen doen", aldus organisator Tijn de Vos.