Schade Harvey op minimaal 50 miljard geraamd

Het dodental in Texas als gevolg van het noodweer is opgelopen tot 44; 19 mensen worden nog vermist. Bijna 800.000 Texanen hebben hun huis op last van de autoriteiten verlaten, bijna 1 miljoen deden dat vrijwillig.

Veel is nog onduidelijk over de gevolgen van de orkaan Harvey in steden als Port Arthur en Beaumont, die oostelijk van Houston aan de kust liggen.

Port Arthur (55.000 inwoners) staat helemaal onder water, Beaumont (120.000 inwoners) gedeeltelijk.