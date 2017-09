'Dit Oranje heeft niets te zoeken op het WK'

Vooral het verschil in kwaliteit tussen de Fransen en het team van Advocaat is volgens de dagbladen onthutsend. Mike Verweij, die zich afvraagt of Oranje wel thuishoort op het WK, spreekt in De Telegraaf over een 'Les modern voetbal' voor Nederland.

"De Fransen, die niet eens op de toppen van hun kunnen speelden, waren fysiek vele malen sterker, conditioneel de baas en technisch superieur."

Opvolgers?

Willem Vissers is in de Volkskrant zelfs wat stelliger dan Verweij. "Dit Oranje, vierde in de stand nu, heeft niets te zoeken op het WK. Frankrijk was een klasse of vijf beter."

Hij trekt daarom ook aan de bel. "Nederland zien voetballen is een schreeuw om meer tweebenigheid bij voetballers, om een opleiding tot betere technische vaardigheden, voor meer inhoud ook, loopvermogen. Oranje heeft altijd topteams gehad en zal weer topteams krijgen, maar het is de vraag waar de opvolgers van Robben, Sneijder en Van Persie blijven."`