Uruguay en Argentinië schieten weinig op met punt

Argentinië en Uruguay zijn in de vijftiende speelronde van de WK-kwalificatiereeks in Zuid-Amerika weinig opgeschoten. De twee landen speelden in Montevideo met 0-0 gelijk.

De wedstrijd stelde danig teleur. In de eerste helft was de thuisploeg beter en na rust had Argentinië de bovenhand, maar tot veel kansen leidde dit niet.

Uruguay zag een goal van Diego Godin vanwege buitenspel afgekeurd worden. Luis Suárez was een keer dicht bij een treffer met een schot dat net over het doel zeilde.

De Argentijnen stichtten gevaar via Lucas Biglia en Lionel Messi. Gescoord werd er echter niet. En dat was vooral voor de bezoekers vervelend.

Drie speelrondes

Met nog drie speelrondes voor de boeg staat Uruguay derde en Argentinië vijfde. De eerste vier landen plaatsen zich rechtstreeks voor het WK, de nummer vijf speelt een play-off tegen de nummer een van Oceanië.